Gemeentearbeiders van Kortenaken zitten niet stil in coronatijden

Onlangs riep Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op om wegenwerken te laten doorgaan omdat het nu zo rustig is op de weg. Ook in Kortenaken proberen ze zoveel mogelijk werken uit te voeren in de gemeente, hoewel dat niet altijd kan. Schepen Kristof Mollu: "Het lukt ons niet om grote wegenwerken uit te voeren. In een gemeente werken we daarvoor samen met verschillende aannemers, en we zijn afhankelijk van producenten van asfalt. Maar heel wat asfaltcentrales zijn gesloten, dus kunnen we geen grote wegenwerken uitvoeren. Dat is wel jammer want nu het zo rustig is, is dit een ideaal moment om dat te doen."