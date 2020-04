KU Leuven verlaagt huurprijs studentenkamers met 50 procent: "Hopelijk volgen privé-eigenaars ook"

Ook aan studenten en gezinnen voor wie de huurprijs geen probleem is, wordt solidariteit gevraagd. "We nodigen studenten en families die wat financiële ruimte hebben ook uit om uitgespaarde huur geheel of gedeeltelijk te doneren aan andere studenten en gezinnen die het minder breed hebben. Een andere optie is om het geld te storten ten voordele van het cruciale onderzoek naar COVID-19 aan de KU Leuven en UZ Leuven. Want samen maken we het verschil maken, nu meer dan ooit", besluit Sels.