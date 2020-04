Opnieuw 812 doden in Italië, wel dalend aantal nieuwe besmettingen, farmareus optimistisch over vaccin

In de Brusselse rusthuizen is Covid-19 een tikkende tijdbom. Dat zeggen de Federatie van de Brusselse OCMW's en Femarbel, de federatie van rusthuizen in Brussel en Wallonië. Onder meer omdat de rusthuizen te weinig beschermings- en testmateriaal ontvangen, voelen de 13.000 bewoners en 10.000 werknemers zich in de steek gelaten.

Via Iriscare, de Brusselse instelling die zich inlaat met alles wat met sociale bescherming te maken heeft, hebben de Brusselse rusthuizen een grote levering chirurgische mondmaskers ontvangen.

"Dit is helaas niet genoeg in de strijd tegen Covid- 19", luidt het maandag in een persbericht. "Er zijn FFP2-maskers nodig, maar ook handschoenen, schorten, brillen en zelfs vizieren. Dit materiaal is gebruikelijk in ziekenhuizen, maar helemaal niet gebruikelijk in rusthuizen. Vorming in het juiste gebruik van dit materiaal is essentieel."