"Maak coronatest verplicht voor personeel en bewoners woonzorgcentra"

Gisteren bleek dat 17 bewoners en 3 personeelsleden van het Wingense woonzorgcentrum positief hadden getest op het coronavirus. Amper een dag later blijken nog eens zeven andere bewoners en een medewerker besmet.

Burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) trekt aan de alarmbel. Hij vreest voor een uitbraak in de gemeente zelf. "Nu zijn de woonzorgcentra geïsoleerd. Maar als we een brede besmetting krijgen in de rusthuizen waarbij het personeel niet meer weet wie besmet is, dan kan dat een terugslag teweegbrengen in de gemeente zelf. Een omgekeerde beweging, dat zou pas rampzalig zijn."