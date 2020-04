Man overvalt warenhuis in Beveren met keukenmes en vlucht weg met geld uit de kassa

Een 26-jarige man met een bivakmuts op overviel zaterdag de winkel in Beveren. De dader bedreigde de kassierster met een keukenmes. Op dat moment waren er enkele tientallen klanten en personeelsleden aanwezig in de winkel.

De man dreigde met een keukenmes in de ene hand en stal het geld uit de kassa met de andere hand. Vervolgens vluchtte de man weg uit de winkel. Over de omvang van de buit is niets bekend.

Ondertussen heeft de politie wel al een verdachte gearresteerd, hij wordt nu verhoord.