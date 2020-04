Meer besmettingen in Spanje dan in China, zware druk op capaciteit in veel ziekenhuizen

Het aantal overlijdens in Spanje is op een dag tijd met 812 toegenomen. Ook dat is een daling, want gisteren waren dat er 838. In totaal zijn er nu 7.430 mensen in het land overleden aan het virus. Enkel in Italië ligt dat cijfer met meer dan 11.000 nog hoger. Opvallend: de helft van alle officiële overlijdens door het virus vond plaats in die twee landen. Zowel in Italië als in Spanje zijn er al weken erg strenge lockdowns van kracht waardoor mensen niet meer op straat mogen.