Meer moslims begraven in Evere omdat ze niet naar geboorteland kunnen gerepatrieerd worden

Ook voor de nabestaanden is het afscheid in coronatijden erg moeilijk. "Vaak mochten ze in het ziekenhuis niet op bezoek gaan en is het afscheid dus heel plots. Maar ook de andere maatregelen zijn moeilijk. Afscheid nemen mag met maximum tien personen. Dus sta ik echt aan het hek te tellen. Bij de tiende moet het onverbiddelijk dicht. Ik probeer wel uit te leggen dat het voor hun gezondheid is. Maar dat is erg hard. Zeker omdat er in die culturen vaak grote families zijn die met velen willen afscheid nemen. Hoe meer mensen er bidden, hoe beter voor de overledene wordt er gezegd. Dat is niet makkelijk."

Of sommige moslims toch herbegraven worden in hun geboorteland na de coronacrisis is niet duidelijk. "Volgens hun traditie is het graf heilig. Je moet de overledene eerbiedigen en zeker niet opgraven. Religieus hoeft het dus niet, maar misschien wel om emotionele redenen. Of dat kan moeten we nog bekijken."