Miljoenen Indiërs vallen zonder werk en inkomen en stappen in lange marsen naar hun thuisdorpen

Officieel zijn er de laatste dagen 20 van die "migranten in eigen land" omgekomen, maar in de praktijk zijn er dat wellicht veel meer. Veel mensen worden op de niet verlichte hoofdwegen 's nachts aangereden door voertuigen of komen om van uitputting. Wie het haalt tot in het dorp van herkomst hoopt daar op voedsel en onderdak bij familie, maar ook dat is niet altijd zeker.

Rond een aantal dorpen op het platteland hebben de inwoners barricades opgeworpen om "thuiskomers" tegen te houden. Zij vrezen -en dat is niet onterecht- dat die het coronavirus mee naar afgelegen dorpen zouden brengen, waar de gezondheidszorg toch al minimaal is. Waarnemers denken inderdaad dat de regering in Delhi deze volksverhuizing niet heeft ingeschat en op die manier de verspreiding van het virus in de hand zou werken. De lokale overheid van de hoofdstad Delhi -een politiek tegenstander van premier Modi- roept de mensen op om in de regio te blijven en belooft hun huur te betalen. Ook worden in Delhi meer dan 560 verdeelcentra voor voedsel opgericht, maar uiteraard stromen ook daar veel mensen samen.