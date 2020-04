Minder oproepen in callcenter voor corona in Turnhout

Turnhout richtte meteen bij het nemen van de coronamaatregelen een callcenter op waar je met al je vragen over het virus terecht kon. Dit weekend kwamen er 425 oproepen binnen, dat zijn er 100 minder dan vorig weekend. “Mensen zijn beter op de hoogte van hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen”, zegt burgemeester Paul Van Miert.

“We zien dat 15% van de oproepen over de ziekte zelf gaan, zoals vragen over de symptomen. De andere oproepen gaan meer over praktische zaken zoals of je nog op het stadskantoor terecht kan.”

Hier en daar blijft er toch nog wat onduidelijkheid. Zo blijven inwoners zich afvragen waarom je bijvoorbeeld niet mag vissen of met je paard mag wandelen.