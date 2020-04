Ninove wil huisarrest opleggen aan jongeren die het verbod op samenscholingen niet respecteren

Burgemeester Tania De Jonghe wil de jongeren een soort huisarrest opleggen: “Het is een hele procedure die moet worden gevolgd, maar het moet. Op basis van een politioneel verslag kan ik een bestuurlijke maatregel nemen. Die maatregel gaat vooraf aan een hoorzitting met de jongeren. Het is de bedoeling dat ze een plaatsverbod krijgen voor een hele grote zone zodat het neerkomt op een soort huisarrest. Want als men hardnekkig blijft dan moeten we sterker zijn dan pv’s die nu opgemaakt zijn.”