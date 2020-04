Ondanks prostitutieverbod blijven sekswerkers hun diensten (vaak online) aanbieden

De vzw Violett probeert de sekswerkers online op te zoeken en hulp aan te bieden. "Vaak gaat het om buitenlandse meisjes die de taal niet goed spreken en hun weg niet kennen in het hele administratieve kluwen. We geven dan aan waar ze voedselpakketten kunnen krijgen of gaan na of we een bemiddelende rol kunnen spelen om uitstel van huur te vragen bij de huisbaas", aldus nog Gabriëls.