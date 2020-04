Online cursus over coronavirus voor personeel uit de zorg

In onze woonzorgcentra verblijven meer en meer mensen met het coronavirus. De opleiding verpleegkunde van Howest kreeg vanuit die sector veel vraag naar tips om de patiënten veilig te kunnen verzorgen. Op enkele dagen tijd ontwikkelde de West-Vlaamse hogeschool een online cursus. Veerle Coupez is trots op de snelheid waarmee ze dit voor elkaar kregen: “We hebben er keihard aan gewerkt en het daardoor razendsnel kunnen ontwikkelen. De monteur van de video’s werkte zelfs ’s nachts door.”

Vorige week maakten ze al een eerste versie met bestaand materiaal van bijvoorbeeld ziekenhuizen en de Vlaamse en Nederlandse televisie. “Maar we kregen de vraag om het nog meer af te stemmen op ouderenzorg.” Er zijn twee modules beschikbaar. In de ene staan alle hygiënische preventiemaatregelen gebundeld voor de thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. In de andere module vind je een overzicht van de symptomen en de aandachtspunten voor het coronavirus. Op een kwartier kan je alles doornemen. Het systeem werkt op de computer, tablet en smartphone. Bezoek de online cursus op de website van Howest.