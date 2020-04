Ook huurders en verhuurders zitten met vragen over corona: wat met herstellingen? En kan ik de huur uitstellen?

In tijden van corona mogen we ons alleen verplaatsen als het noodzakelijk is, maar wat als er iets stuk is in de woning die we huren? Mag er dan iemand langskomen om een herstelling uit te voeren? "Ja, dat mag", weet Joy Verstichele van de Huurdersbond. "Noodzakelijke herstellingen zoals een waterlek of een defecte verwarming mogen uitgevoerd worden."