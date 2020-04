Promoties in supermarkten kunnen opnieuw

"Er komt een ministerieel besluit dat bepaalt dat promoties weer kunnen. Dat gaat vanaf morgen in, dinsdag dus. In de distributiesector zijn promotie-acties sowieso lang op voorhand bepaald. Zeker ook de promoties met het oog op Pasen. Die kunnen en mogen dus allemaal toegepast worden, zoals gepland. Veel extra werk is dat niet voor de supermarktketens", zegt Muylle nog.

Afgelopen weekend verschenen op sociale media heel wat verontwaardigde reacties van consumenten. Vaak ook foto's van rekeningen, die aantoonden dat bepaalde producten in enkele weken tijd inderdaad een pak duurder waren geworden. Tot zelfs een vierde meer. Onder meer Open VLD-politicus Vincent Van Quickenborne vroeg om paal en perk te stellen aan de toestand.

"Of de supermarkten het zullen doen of niet, is hun keuze. Het is nu eenmaal niet verplicht om promoties te geven. Maar het kan wel weer", meldt de minister. Maar je kan aannemen dat de supermarkten weer in de dans zullen springen. Meer dan ooit is elke klant belangrijk.