Meer pandemieën volgen als we ongerepte natuurgebieden niet beter beschermen

Vleermuizen te koop op een markt in Sulawesi, Indonesië.

De overdracht van een virus dat in de dierenwereld circuleert op de mens is een bekende oorzaak van besmetting en kwam in het verleden al vaker voor. Het SARS-virus - dat in 2002-2003 meer dan 800 sterfgevallen veroorzaakte en wereldwijd meer dan 80 miljard US dollar kostte – dook op in vleermuizen, werd verspreid naar palmcivetkatten en besmette mensen op de markten voor levende dieren in Zuid-China. In 2012 verspreidde een ander virus, waarschijnlijk ook afkomstig van vleermuizen, zich onder kamelen voordat het mensen infecteerde en de MERS-epidemie veroorzaakte.

Al deze ziekten of infecties zijn zogenaamde zoönosen die overdraagbaar zijn van gewervelde dieren op de mens en vice versa. Ze luisteren naar bekende namen zoals hondsdolheid, miltvuur, SARS, MERS, gele koorts, aids, ebola, dengue of Chikungunya. En nu dus COVID-19. Wellicht begonnen op een grote dierenmarkt in Wuhan, zijn er ook nu aanwijzigingen dat de originele dragers vleermuizen waren.

Volgens onderzoekers van de Agricultural University of South China is het bovendien mogelijk dat schubdieren hebben bijgedragen aan de verspreiding van Covid-19. Schubdieren zijn zeer gewild en worden massaal illegaal verhandeld. Het is zelfs zo erg dat de Chinese ondersoort zijn populatie met 90% naar beneden zag stuiken sinds 1960.