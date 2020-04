Politie controleert ook op Gentse wateren of mensen zich aan coronamaatregelen houden

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq stelt dat nog te veel mensen in parken rondhangen. "Ook dit weekend stellen onze Gentse 'flikken' weer vast dat er te veel volk in onze parken en op plekken als Gras- en Korenlei aanwezig is. Dit is onverantwoord", zegt hij op Facebook. "Je kunt jezelf en anderen besmetten. Je mag wandelen, fietsen, joggen, maar keer daarna onmiddellijk terug naar huis. Hou altijd afstand en installeer je niet in een park.”