President Trump breidt coronamaatregelen dan toch uit tot minstens 30 april: "Overwinning niet te vroeg uitroepen"

Nu komt Trump terug op die uitspraak. Tijdens een persconferentie in de tuin van het Witte Huis legde Trump de deadline dit keer op minstens 30 april. Zeker tot dan zouden maatregelen als social distancing worden toegepast, waarbij mensen minstens 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Volgens Trump zou het virus een hoogtepunt bereiken over twee weken. Momenteel zijn er al 140.000 bevestigde besmettingen in de VS, dat is het hoogste aantal wereldwijd. De helft van het aantal Amerikaanse besmettingen werd vastgesteld in de staat New York. Er zijn in de VS al zeker 2.489 doden gevallen door Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt.