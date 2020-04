Professor Niel Hens (UHasselt) over coronacijfers: “Eerste indicatie dat we groot rampscenario hebben vermeden”

Elke dag buigen Hens en zijn team zich over de nieuwe cijfers. Aan de hand daarvan proberen de wetenschappers te voorspellen hoe het virus zich de komende dagen of weken zal verspreiden.

“Berekeningen en voorspellingen maken als het gaat om een virus is zeer complexe materie”, licht Hens toe. “Enerzijds weten we al heel wat ondertussen. Anderzijds weten we te weinig om het verdere verloop van het virus in te schatten. Het menselijk gedrag is heel cruciaal in deze fase, en dat is heel moeilijk te voorspellen. De maatregelen die zijn ingevoerd waren broodnodig, maar het is heel moeilijk om in te schatten of mensen dit daadwerkelijk opvolgen.”

Ondanks de laatste cijfers van Limburg klinkt Hens (voorzichtig) optimistisch. “Er is een eerste indicatie dat we niet naar het grote rampscenario toegaan”, vertelt de professor. “We zien een eerste beperkte afvlakking, maar daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Als we kijken naar het aantal hospitalisaties van de laatste dagen, zie je dat de toename lichtjes aan het afnemen is. Dat wil zeggen dat de snelheid waarmee het virus zich verspreidt in de populatie lijkt te verminderen. Betekent dat dat we er al zijn? Neen, helemaal niet. Vandaar nog eens de oproep aan iedereen om zich aan de maatregelen te houden. We zien nog steeds dat kleine evenementen een soort steekvlam vormen voor deze epidemie.”