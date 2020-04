Redt corona de legerbasis van Semmerzake?

Op de luchtmachtbasis van Semmerzake werd tot vorig jaar het militaire vliegverkeer in de gaten gehouden. Door een reorganisatie verhuisden de militaire luchtverkeersleiders naar Skeyes in Steenokkerzeel. In Semmerzake bleef enkel de radar staan, onder de kenmerkende witte bol. Volgens plannen van defensie blijft de radarinstallatie alvast actief tot in 2025, maar daarna zou de kazerne dichtgaan.

“Deze crisis toont aan dat er toch tenminste één legerkazerne in Oost-Vlaanderen moet blijven”, zegt korpscommandant Heylens. “De plannen voor de herbestemming zijn nog niet definitief. Maar ik heb de indruk dat de geesten aan het rijpen zijn voor het behoud van militaire aanwezigheid in Oost-Vlaanderen. Want in geval van nood kan defensie bijspringen om de bevolking te helpen.”