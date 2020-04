Scoutsgroep snelt oud-leidster en verpleegkundige te hulp en vervangt weggewaaide tent aan spoeddienst 

"De tenten liggen daar toch maar stof te vangen nu we onze activiteiten hebben moeten stopzetten. We kunnen ze dan maar beter nuttig gebruiken”, zegt leidster Suzanne. De tent, een mastodont van 14 op 6 meter, werd door vijf scoutsleden en twee medewerkers van het ziekenhuis in een mum van tijd rechtgezet. “We zijn met zo weinig mogelijk mensen gekomen. Maar we willen zo allemaal ons steentje bijdragen.”