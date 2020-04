Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden krijgt 100 FFP3-mondmaskers en 40 beschermingspakken

De werven van de Regie der Gebouwen liggen door de coronacrisis stil. De regie der gebouwen is een overheidsinstelling die zorgt voor de gebouwen van de staat. Om een steentje bij te dragen wil de Regie beschermingsmateriaal uitdelen aan ziekenhuizen die in zwaar getroffen gebieden liggen. Johan Vanderborght: “Dat zijn FFP3-maskers die we normaal gezien gebruiken bij het controleren van onze asbestwerven. Asbest zijn minuscule deeltjes die zich in de lucht verplaatsen. Die maskers zijn de meest hoogbeveiligde die op de markt te krijgen zijn. De FFP3-maskers zijn zeer gegeerd op de intensieve afdelingen van ziekenhuizen.”