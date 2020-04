Kan "snorkelmasker" voor corona-hulpverleners de nood helpen lenigen?

Een officiële medische goedkeuring krijgen is moeilijk, want het gaat nu eenmaal om een combinatie met snorkelgerief. Maar het masker ziet er zeer robuust uit, en de makers zijn niet over één nacht ijs gegaan. "Voor de filters in de connectoren, hebben we gewerkt met filters van beademingstoestellen op intensieve zorg", zegt Geniets.

De Beir zegt dat het nieuwe masker qua bescherming wellicht het midden houdt tussen een klassiek chirurgisch masker en een professioneel FFP2-model.

Geniets heeft het intussen zelf al uitgetest: "Hoe comfortabel zit het? Een ruime 40 minuten lang blijft het comfortabel. Maar om het 8 uur aan te hebben, dat is toch een ander verhaal, want het wordt vrij zwaar en warm dan." Maar dat is uiteraard ook zo voor andere alternatieve maskers.