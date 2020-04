Stresspsychologe:"Geef ouders met kinderen minder thuiswerk"

Vandaag start de derde week waarin heel wat mensen verplicht thuiswerken door de verstrengde coronamaatregelen. Wie thuis kleine kinderen heeft rondlopen weet dat die combinatie allesbehalve eenvoudig is. "Je brein wordt constant op twee vlakken aangesproken en dat is onhoudbaar," verklaart stresspsychologe Valérie Everaerts op Radio 2 Antwerpen. "Bedrijven houden daar best rekening mee en stellen niet dezelfde targets of doelen voorop. Openheid en transparantie daarover zijn heel belangrijk", zegt Everaerts. "Laat je werkgever in alle eerlijkheid weten in welke situatie jij moet telewerken. Stel ook zelf je grenzen."