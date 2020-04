Suske en Wiske vieren hun 75ste verjaardag: "Verhalen en personages zijn meegegaan met hun tijd" 

75 jaar geleden verscheen de eerste stripstrook in de krant De Nieuwe Standaard van “De Avonturen van Rikki en Wiske”. Hoewel Suske nog geen personage was in de reeks, wordt dat album wel gezien als start van de populaire stripreeks. “De reeks heeft over verschillende generaties heen kunnen springen. Personages en verhalen gingen mee met hun tijd”, vertelt stripkenner Peter Van Hooydonck.