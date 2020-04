Tientallen Belgische Marokkanen zitten nog altijd vast in Marokko: "Ik voel me helemaal alleen zonder mijn gezin"

Bouazzaoui voelt zich door de Belgische overheid in de steek gelaten: “Als er in de eerste plaats ook aan ons was gedacht, dan waren we nu bij onze kinderen. De afgelopen week was ik behoorlijk ziek. Gelukkig kreeg ik hier hulp van een lokaal ziekenhuis”. Net als in België is het sociaal leven in Marokko onbestaand. In Marokko geldt immers een volledige lockdown: “We moeten zelfs een toestemming van de autoriteiten hebben om boodschappen te gaan doen”.