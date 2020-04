Het is tijd voor eenduidige communicatie met medeleven en empathie, niet het bewijzen van het eigen gelijk

Of de Belgische overheden de coronacrisis efficiënt en effectief hebben aangepakt, zal de toekomst uitwijzen. Paniek is nooit een goede raadgever, maar borstklopperij of zelfgenoegzaamheid zijn dat evenmin, in dit stadium. ‘Nothing would be worse than declaring victory before the victory is won’, hield de Amerikaanse president Trump zijn volk afgelopen weekend voor. Het is wellicht zijn meest profetische uitspraak in deze crisis tot nog toe.