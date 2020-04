Van thuistestkit tot artiestenplatform: ondernemers bedenken oplossingen voor coronacrisis

Hoe bedenk je innovatieve oplossingen voor de problemen waarmee we tijdens deze coronacrisis allemaal geconfronteerd worden? Om op die vraag te antwoorden werd in heel wat Europese landen de voorbije dagen een hackathon georganiseerd. Ook ons land deed mee, ondersteund door bedrijven zoals EY Belgium, Cisco en Proximus.

In totaal schreven 600 deelnemers zich in. Daarvan werden 250 mensen geselecteerd en ingedeeld in 36 teams. Ze kregen elk 48 uur de tijd om een oplossing uit te werken voor uitdagingen zoals gezondheidszorg, onderwijs, logistiek en welzijn.

De deelnemers werden bijgestaan door mentoren met verschillende achtergronden, zoals schrijfster en muzikante Ellen Schoenaerts. “Een hackathon is typisch in de techwereld, maar nu is het relevanter dan ooit. Ik zie deze crisis als een uitnodiging om na te denken over de toekomst van onze samenleving.”