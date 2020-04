Verhuisfirma's vragen een corona-risicopremie: mag dat?

Freddy uit Gent moest dit weekend verhuizen. Door de corona-maatregelen, kon hij geen vrienden inschakelen. Daarom huurt hij een professionele verhuisfirma in. Die firma vraagt dezer dagen 30 procent 'corona-premie' per uur en rekent ook minstens 4 uur werk aan, ook al duurt je verhuis maar een tweetal uur. De verhuisfactuur van 700 euro wordt op die manier veel duurder. Freddy moet uiteindelijk 1.150 euro betalen. "Ik vind dat schandalig! Maar ik heb de factuur uiteindelijk wel betaald. Al vraag ik me af of die firma het recht heeft om die meerkost aan te rekenen."

Reactie verhuisfirma

Volgens de baas van de verhuisfirma in kwestie is die risicopremie de enige manier om het personeel aan het werk te houden. Veel werknemers zijn ziek of hebben kinderen die thuis zitten en kunnen daardoor niet komen werken. Ze zijn technisch werkloos, en dus blijft er niet veel personeel meer over. Daarom heeft de baas de 'corona-premie' in het leven geroepen. De man beweert dat die premie integraal doorgestort wordt aan zijn werknemers. De firma zegt ook dat ze zelf al veel gestes doen. Die 30 procent premie geldt enkel op de werkuren van de verhuizers. De prijs voor de lift, verkeersborden en kilometers blijft hetzelfde.

Het is op dit moment sowieso heel moeilijk om een verhuisfirma te vinden die nog werkt. Heel wat bedrijven zijn preventief gesloten. Maar profiteren bedrijven die dan openblijven niet van de situatie? Rekenen ze extra geld aan omdat ze weten dat er toch meer vraag dan aanbod is?

"Betreurenswaardig

Koen Vangoidsenhoven, algemeen directeur van de Belgische Kamer der Verhuizers, betreurt ten zeerste dat dit gebeurt. "We vinden zo'n meerkost als federatie onverantwoord. We begrijpen dat er meer kosten zijn, maar 30 procent extra aanrekenen voor de geleverde uren is erover. In deze situatie kan dat niet. Zorgverleners staan in de vuurlinie, en die vragen ook geen premie."

Er zijn volgens Koen ook duidelijke richtlijnen. "Enkel dringende verhuizen mogen nog doorgaan en verhuisploegen moeten geminimaliseerd worden tot één persoon."

Ook Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, reageert op die corona-premie. "Ik kan mij voorstellen dat er hogere kosten zijn voor verhuizers, maar over het algemeen heb ik een zeer wrang gevoel bij die extra kosten. Je hoort ook dat de prijzen in de supermarkt stijgen, of dat leveranciers van bouwmaterialen plots heel wat extra kosten aanrekenen voor het transport. Dat lijkt me een zeer slecht voorbeeld, als we samen door deze crisis moeten geraken in Vlaanderen."

De minister vindt dat de prijsstijgingen beperkt moeten worden. "We zullen aandringen bij de federale overheid dat de economische inspectie hier tegen optreedt, want het lijkt mij totaal onaanvaardbaar." Als je zo'n meerprijs aangerekend krijgt, dien je dus best ook een klacht in bij de Federale overheidsdienst Economie.

5 tips voor een vlotte verhuis

De sectorfederatie van de verhuizers benadrukt dat het in drukke tijden belangrijk is om goeie afspraken te maken over je verhuis. "Mensen willen vaak de kosten drukken door veel zelf te doen en alles zelf in te pakken. Maar ze vergeten dat alles ook echt ingepakt moet zijn tegen de tijd dat de verhuizers aan je deur staan."

Denk er daarom op voorhand goed over na welke dingen je zelf wil doen en welke dingen je overlaat aan de verhuisfirma.