Vrieskou heeft zware gevolgen voor de peren- en appelteelt: "Dit waren echte winterse vriesnachten"

De cijfers van het Proefcentrum Fruitteelt spreken voor zich. De peren staan stilaan in bloei en daar is 20 tot 80 procent van de bloemen nog intact. Bij de appels die nog niet bloei staan, zijn de verliezen plaatselijk ook erg groot. 50 tot 90 procent van de bloesems is nog goed maar vooral bij appelbomen met een slechte bloembot zijn de verliezen aanzienlijk.

"De verklaring voor de grote verliezen zijn niet alleen de lage temperaturen", zegt Dany Bylemans van PC Fruit. "Wat ook meespeelt is de schrale droge noodoostenwind van vorige week en afgelopen nacht. Bovendien kregen we de hele tijd typische koude winternachten, met vrieskou die al heel vroeg in de nacht begon. En dat is een groot verschil met een koude lentenacht, de vrieskou is dan meestal beperkt tot de ochtenduren.