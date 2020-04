Zeven zakken cannabisplanten ontdekt door zwerfvuilraper

De zwerfvuilacties die ieder jaar georganiseerd worden in steden en gemeenten zijn door de coronacrisis afgelast. Maar op sommige plaatsen gaan toch nog vrijwilligers op pad om zwerfvuil te verzamelen, zoals Luc Larivière uit Meise. "Ik ben in de gemeente zeer gedreven bezig rond sluikstorten. Het is nu al de vierde keer dat ik zakken vind met cannabisrestanten. Dat zijn stekken van planten die gebruikt zijn en die ze dan weggooien. Het afval wordt meestal gedumpt in de Kerkhofstraat in Londerzeel, dat is een sluipweg waar geen huizen staan."