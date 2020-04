Stad Antwerpen hoopt op meer registraties voor "Zorgparking" tijdens coronacrisis

De stad Antwerpen vraagt in tijden van corona extra aandacht voor het platform "Zorgparking". Als je je registreert, stel je je garagepoort of oprit vrij voor zorgverleners die in de buurt moeten zijn. “Ik denk dat het onze taak als stad is zo’n platform te faciliteren zodat zorgverleners geen tijd moeten verliezen om parkeerplaats te zoeken”, zegt schepen voor Gezondheids- en Seniorenzorg Fons Duchateau (N-VA).

In tijden van corona vraagt de stad nu extra aandacht voor het platform omdat het aantal parkeerplaatsen tijdens de coronacrisis beperkt is en - volgens de zorgverleners - niet volstaat. Zij vinden minder snel parkeerplaats omdat veel mensen thuis werken en hun voertuig voor langere tijd geparkeerd staat.