Eerste hittegolf ooit waargenomen op Antarctica

In de Britse krant The Guardian geeft Dana M. Bergstrom van Antarctic Program een mogelijke verklaring voor de uitzonderlijke temperaturen van afgelopen zomer. Ze wijst in de eerste plaats op het krimpen van het gat in de ozonlaag boven de zuidpool. Het gat in de ozonlaag heeft een invloed op de kracht van de straalstroom boven de Zuidelijke oceaan. De straalstroom houdt warme lucht, afkomstig van andere continenten, weg van Antarctica. Maar als het gat in de ozonlaag klein is, verzwakt de straalstroom, en kan ze de warme lucht minder goed tegenhouden.