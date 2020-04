Begrafenisondernemer uit Nieuwerkerken getuigt: “Families duidelijk maken dat gewone uitvaart niet meer mag, is heel moeilijk”

Sinds de strenge coronamaatregelen van kracht zijn, is het voor uitvaartcentra plots heel anders werken, zoals in vele sectoren. “Toen de maatregelen werden ingevoerd moest een machine die al jaren in een bepaalde richting bolt plots de andere kant uit. Dat was dus wel even aanpassen”, getuigt Gert Hansen van Begrafenissen Vrancken J. in Start Je Dag op Radio 2 Limburg.

Voor een begrafenisondernemer vergt dat een aanpassing, maar bij families komen die maatregelen veel harder aan. “Dat is heel moeilijk”, zucht Hansen. “Je moet de mensen gaan duidelijk maken wat niet meer mag. Dat begon dan met koffietafels in beperktere kring, begroetingen die niet meer toegankelijk waren voor iedereen, enzovoort. Enkele weken geleden vonden de mensen dat nog heel moeilijk om te begrijpen, maar iedereen is daar nu wel van op de hoogte.”