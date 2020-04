Blijf in uw duivenkot: Stabroekse duivenbond lost digitale duiven

Kan een digitale wedstrijd het gevoel van een echte lossing op Quiévrain wel vervangen? "Uiteraard beseft elke duivenmelker dat deze wedstrijd meer een loterij is. Maar dat is voor ons ook niet het belangrijkste", zegt Coel in "Start Je Dag". "Veel van onze leden zijn duivenliefhebbers op leeftijd die door de coronamaatregelen een beetje in isolement zitten. Door deze wedstrijd is er opnieuw heel veel telefonisch contact tussen de leden. Ze wisselen ook berichtjes uit en helpen anderen die niet zo computervaardig zijn. Dat is heel mooi om te zien", besluit Coel op Radio 2 Antwerpen.