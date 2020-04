Geen post vandaag in Bilzen: bpost ontsmet postkantoor nadat medewerker positief testte op corona

In Bilzen wordt het postkantoor aan de Hasseltsepoort vandaag helemaal ontsmet. Een bediende in het kantoor testte positief op het coronavirus. Het postkantoor blijft daarom dicht vandaag en er wordt geen post bezorgd. Morgen zou het kantoor weer open gaan. Het is voor het eerst dat een postkantoor tijdelijk moet sluiten door het coronavirus.