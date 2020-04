Cafébazin maakt honderden bierglazen uit collectie schoon nu café en duivenlokaal dicht is

Normaal was het rond deze tijd erg druk in café "De Herder". Het café is ook het lokaal van duivenclub "De Oude Tortelduif". In deze periode zijn er in niet-coronatijden duivenwedstrijden vanuit het Henegouwse Quiévrain en het Noord-Franse Noyon. "Dan komen de mensen op zaterdag hun duiven binnenbrengen. De dieren worden hier 'ingemand'. We stoppen ze in manden voor transport naar Quiévrain en Noyon, waar ze dan worden gelost. Op zondag komen de duivenmelkers langs om via een elektronisch constateersysteem te melden wanneer hun duiven thuis zijn aangekomen", zegt Bart Van den Bossche. Nu is er van die drukte geen sprake. Het café is wegens de coronacrisis dicht. De duivenwedstrijden zijn om diezelfde reden afgelast.