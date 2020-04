Claudia uit Riemst in New York tijdens corona-epidemie: "Het zijn net oorlogstoestanden"  

Claudia voelt het virus zelf steeds dichterbij komen. "Wij woonden vroeger in Queens, een wijk in New York, en daar hebben ze nu vrachtwagens aan de ziekenhuizen staan om lijken in te bewaren. Dat zijn wij niet gewoon in onze westerse wereld." Ondertussen zijn ze in de Verenigde Staten druk bezig met zelf mondmaskers te naaien want het tekort is ook daar erg groot. "Ik heb vrienden die in de medische sector werken. Vooral het gebrek aan beschermend materiaal of Personal Protective Equipment (PPE) is een groot probleem zeggen ze. We geven alles weg aan de ziekenhuizen."