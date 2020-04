In Limburg mag elk gezin weer 1x om de 2 weken naar het containerpark gaan 

Goed nieuws voor iedereen die thuis ondertussen met een overvloed aan afval zit, want de containerparken gaan weer open. Maar er gelden wel strenge regels. Zo is het aantal bezoekers dat op het park mag rondrijden beperkt. “De wachtrijen worden er langer door, maar zo beperken we wel de toestroom en kunnen mensen afstand blijven houden,” zegt Ilse Luypaerts van Limburg.net.