Corona in de wereld: Hoe in Oost-Europa politici de crisis naar hun hand zetten 

Of de gezondheidszorg in Polen voorbereid is op een piek in het aantal patiënten met corona, is een vraagteken. Tijdens de persconferentie dinsdag repte noch de premier, noch de minister van Volksgezondheid met een woord over de situatie in de ziekenhuizen.

De doktersvakbond in Polen trekt aan de alarmbel: "We zijn kanonnenvlees", zei de voorzitter in een interview. Er zijn volgens de vakbond lang niet genoeg mondmaskers, handschoenen en schorten. Een ander probleem is volgens de vakbond dat dokters niet genoeg verdienen, waardoor ze in verschillende ziekenhuizen werken. Op die manier kunnen ze ook het virus verder verspreiden.