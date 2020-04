Coronageweld in Vlaanderen: nu aandacht geven aan slachtoffers van geweld in gezinnen

Duidelijke en toegankelijke communicatie, ook voor moeilijk te bereiken groepen, over de mogelijke hulp voor slachtoffers in quarantaine maakt verschil. In de huidige periode van isolatie en waar er een algemene stijging is van het aantal vragen en moeilijkheden, is het extra belangrijk om de meest brede en toegankelijke (online) hulpkanalen bekend te maken en te benutten. We denken in de eerste plaats aan Awel en Tele-Onthaal, maar er zijn ook andere kanalen zoals de zelfmoordlijn, 1712, Nupraatikerover.be, CLB-chat, JAC en anderen. Daarbij moeten we zorgen voor een goede uitwisseling en doorverwijzing naar de professionele hulp.