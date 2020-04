Directeur Koor en Stem Jeroen Keymeulen: "Blijf thuis zingen om toch te verbinden"

"Zing in uw kot" is de huidige leuze geworden van Koor en Stem, de vzw die koren in Vlaanderen ondersteunt. De organisatie is er zowel voor koorzangers als dirigenten en ze ondersteunen ook zangprojecten in de lagere scholen. In deze coronatijd schakelen ze over op een digitaal aanbod. Directeur Jeroen Keymeulen gaf tekst en uitleg in de middaguitzending van Radio 2 Antwerpen.