Dodelijk verkeersongeval op de E19 in Meer

Op de E19 in Meer, vlak voor de grens met Nederland, is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Vier vrachtwagens en een bestelwagen zijn er op elkaar ingereden. De bestuurder van de laatste vrachtwagen kwam daarbij om het leven. Een andere bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is nog niet bekend.

De vrachtwagenchauffeur die vooraan in de file stond, toen de laatste vrachtwagen er op inreed doet zijn verhaal: “Ik zie de file aankomen, dus ik zet mijn gevarenlichten aan. Ik rem op mijn gemakje en wanneer ik stil sta kijk ik in mijn spiegels. De vrachtwagen achter mij zet ook zijn gevarenlichten aan en vertraagt. Ik was gerust dat hij ging stoppen dus ik kijk terug naar voor. Op dat moment kwam de klap en schuift alles in elkaar.”

De E19 is volledig versperd. Al het verkeer moet de snelweg verlaten en wordt omgeleid.