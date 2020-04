Tragisch, maar wel héél uitzonderlijk: kinderen die sterven door het coronavirus

"Als ouder een kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen", zegt kinderinfectioloog Petra Schelstraete van het UZ Gent in "Terzake". Ze geeft ouders het advies contact op te nemen met de huisarts of met de kinderarts als hun kind ziek is en ze er niet gerust in zijn. "Mocht je geen arts kunnen bereiken, is dit wel een reden om naar de spoed te gaan."

Wanneer is er reden tot ongerustheid? "Als je kind ziek is en zich anders gedraagt: het is suffer, het is zieker dan anders, het is kortademig, het reageert niet meer, het braakt en houdt niets meer binnen." Dat zijn volgens Schelstraete alarmtekens waarbij je zeker een arts moet raadplegen.