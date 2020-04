Hoofdarts Imeldaziekenhuis: "Druk neemt stilaan af"

Het Imeldaziekenhuis in Bonheiden had de voorbije dagen weinig vrije bedden door de instroom van coronapatiënten. “Vandaag is de situatie gelukkig wat gestabiliseerd”, zegt hoofdarts Philip Rijkers in De Ochtend op Radio 1.

“De voorbije weken liepen onze cijfer gelijk met de nationale cijfers, maar sinds enkele dagen zien wij dat de rust stilaan wederkeert in het ziekenhuis”, zegt Rijkers voorzichtig optimistisch. “We hebben nog altijd een groot aantal patiënten, maar de drukte is wel even geluwd.”

Ook voor het personeel is de druk verminderd, vindt Rijkers. “Iedereen blijft druk aan het werk, maar wij zorgen voor voldoende rust en ondersteuning, zowel mentaal als fysiek. Zo lukt het om het vol te houden”, legt Rijkers uit.