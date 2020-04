Duivenmelkers hopen dat ze het seizoen kunnen verlengen

Dany Vandenberghe van de West-Vlaamse Duivenliefhebbersbond begrijpt de teleurstelling bij de leden: “Iedereen zit klaar met zijn oude duiven om die te laten meedoen met de wedstrijden. Natuurlijk is dat een grote teleurstelling, maar de gezondheid van iedereen primeert nu. Niemand mag niet-essentiële verplaatsingen maken, ook de lokalen zijn gesloten door de maatregelen. We kunnen dus nergens terecht om de duiven in te korven.”

Professioneel duivenkweker Gino Clicque uit Wevelgem is samen met zijn zoon en dochter voltijds bezig met de duivensport. Ook voor hem is de nieuwe situatie wennen. “In de winter werken we ongeveer 8 tot 10 uren per dag, in de zomer zelfs tot 12 uren. Alle kampioenschappen vallen nu in duigen, want we kunnen de duiven niet selecteren op basis van prestaties, enkel op de bouw van de duif.”