De eerste "coronamaand" is voorbij: wat doet dat met het inkomen van twee restauranthouders en een autoverkoper?

Een ander verhaal is dat van de zelfstandigen, zoals Patrick Caignau en Gert De Coorde, de koks van De Tafel van 2, een restaurant in Ninove. Toen ze de deuren van hun zaak moesten sluiten, zagen ze het grootste deel van hun inkomsten van de ene dag op de andere verdwijnen.

Door achter gesloten deuren afhaalmaaltijden te bereiden, kunnen ze nog zo’n kwart van hun omzetverlies compenseren, schat Patrick. “Dat is beter dan niets.” Beide koks zeggen dat we in België boffen dat de overheid meteen met maatregelen is gekomen om de zelfstandigen een vervangingsinkomen te geven.

“Om te beginnen is er de hinderpremie van 4.000 euro voor de vennootschap. Dat bedrag is niet belastbaar en geldt nog tot 5 april”, legt Gert uit. “Daarna zullen we aanspraak kunnen maken op een premie van 160 euro per dag die je moet sluiten."