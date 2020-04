Hongaarse premier Orban maakt handig gebruik van coronacrisis om macht te verstevigen, Europa reageert bezorgd

Verder kan ook de status van noodtoestand zelf door het parlement niet herroepen worden. Dat kan enkel de regering zelf doen. Ter vergelijking: in 2015 werd in Hongarije door de vluchtelingencrisis een speciale crisissituatie uitgeroepen, waardoor de politie speciale volmachten kreeg. Die crisissituatie heeft niet dezelfde juridische slagkracht als de noodtoestand, maar is tot op vandaag nog steeds niet ingetrokken. En dat terwijl het aantal illegale migranten dat per dag de grens naar Hongarije oversteekt minder is dan 1.

De oppositie is dus bang dat de regering de noodtoestand niet zal opheffen als de epidemie weer is gaan liggen en dus zo haar volmacht zal behouden.