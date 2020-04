Financiële kater dreigt voor podiumbouwer Stageco: "Geen zomerfestivals betekent een drama"

Stageco uit Haacht ontstond 35 jaar geleden in het kielzog van het festival Rock Werchter. Intussen is het bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste podiumbouwers ter wereld. Maar ook een groot bedrijf als Stageco heeft te lijden onder de coronacrisis. Heel wat festivals, tours van muzikanten of sportwedstrijden worden afgelast, met alle gevolgen vandien. “Dit hebben we in al die jaren nog nooit meegemaakt”, zegt Tom Bilsen van Stageco. “Dit is een rampzalige situatie.”

Het begon al met de afgelasting van Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. “We waren volop aan het opbouwen, toen we het nieuws kregen dat Tomorrowland Winter niet doorging”, zegt Tom Bilsen. “We zijn dan begonnen met afbreken en alles geraakte net op tijd terug in België, vlak voor alle strenge maatregelen begonnen.”