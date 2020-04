De coronacrisis is hét moment om mensen zonder papieren een verblijfsvergunning te geven

Tenslotte is het een humanitaire maatregel: het geeft nieuwe kansen aan mensen die nu vaak in totale uitzichtloosheid verkeren, ook al beschikken ze over veel potentieel. Het heeft me altijd verwonderd hoe weinig academisch en journalistiek opvolgwerk is gedaan om na te gaan hoe diegenen het stellen die hun verblijfssituatie de afgelopen decennia geregulariseerd zagen – vaak na lange jaren van illegaliteit. De ervaring van Sant’Egidio – en die gaat toch over een behoorlijke groep mensen, in alle delen van het land - : van goed tot uitstekend. In veel gevallen hebben ze de kansen die ze kregen met beide handen gegrepen, iets gemaakt van hun leven en zijn ze ook bereid veel terug te geven aan onze samenleving.