Geen 5G-netwerk voor Brussel: "Nog groter verlies in deze barre tijden"

Dany Goderis van technologiefederatie Agoria betreurt dat het Brussels Gewest niet bijdraait. De stralingsnormen in Brussel zijn strenger dan elders in het land. "Zelfs 50 keer strenger dan de richtlijn in de rest van de wereld. Daardoor komt het 5G-netwerk er dus niet in. Dat is jammer, zeker in deze barre coronatijden waarin we alles moeten doen om de economie draaiende te houden. Dan speelt technologie een belangrijke rol. Iedereen werkt van thuis uit, er wordt digitaal vergaderd, leerkrachten kijken hoe ze de lessen digitaal kunnen opstarten, en universiteiten gaan digitaal cursussen geven. Telecom is gewoon cruciaal om dat allemaal overeind te houden."